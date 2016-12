Les meilleurs élèves honorés

Par DDK | Il ya 8 heures 11 minutes | 322 lecture(s)

Les meilleurs élèves du lycée Chahid Seghouane ont été honorés, avant-hier, par l’encadrement de l’établissement. Une grandiose cérémonie en présence des autorités locales et des parents d’élèves a été organisée en l’honneur. Questionné à propos de l’objectif de cette cérémonie, le premier responsable de l’établissement dira : «Nous avons décidé de déroger à la règle, car d’habitude les cérémonies s’organisent en fin d’année. Ainsi, nous voulons encourager les élèves à persévérer. Nous avons aussi décidé d’honorer uniquement les élèves qui ont une moyenne dépassant 16/20. Tout cela dans l’optique d’améliorer nos résultats et sortir des fonds du classement tant au niveau de la wilaya, qu’au niveau national. Je tiens, aussi, à remercier tous le personnel de l’établissement, les autorités locales des Ouadhias, les parents d’élèves, ainsi que les amis de l’établissement». à signaler que l’établissement compte 880 élèves, dont 97 ont obtenu des tableaux d’honneur avec des moyennes dépassant 12/20, 61 des encouragements , et 15 autres, ayant obtenu des moyennes dépassant 16/20, ont été félicités. La meilleure moyenne (18,18/20), a été obtenue par Yaker Lydia, une élève de la 2e année mathématique, à laquelle un prix d’excellence a été décerné. Il est également à signaler que les élèves ont assuré plusieurs activités artistiques.

L’établissement toujours pas chauffé

Cette infrastructure scolaire souffre de divers manques et insuffisances, dont, en premier lieu, le chauffage. En effet, les travaux de raccordement à cette énergie ne sont toujours pas effectués. «La faute incombe à la SDC qui ne daigne pas faire le nécessaire, alors que nous sommes prêts à payer le devis», dira l’encadrement. Au niveau de la SDC, un responsable fera savoir que «les devis présentés ne sont pas honorés». Le lycée compte également un bloc en préfabriqué amianté qui nécessite démolition. Ajouté à cela, le stade matico renferme des malfaçons. En effet, en plus d’être fissuré au niveau de plusieurs endroits, son terrain est en piteux état et le mur de sa clôture est penché. S’agissant des sanitaires, ils sont tout bonnement vétustes et insalubres et l’hygiène y est déplorable. En plus d’une eau indisponible, les portes se sont toutes envolées. A ce sujet le proviseur notera : «nous n’avons pas de gestionnaire pour procéder aux réparations nécessaires». Ainsi, des mesures efficientes pour améliorer l’état de cet établissement s’imposent.

H. T.