Tous responsables !

Par DDK | Il ya 5 heures 49 minutes | 214 lecture(s)

Elles sont exactement quatre décharges anarchiques et nauséabondes qui sont montrées du doigt à la fois par la population et par les pouvoirs publics, comme si personne n’est responsable de cette situation.

Les pouvoirs publics se montrent souvent en effet impuissants face à ce «drame» environnemental. Ainsi, en l’absence d’un CET ou encore moins d’une décharge contrôlée, les citoyens de la circonscription et des régions avoisinantes se rabattent sur ces dépotoirs sauvages que sont Ighil Oumencher sis sur le tronçon du CW147 entre les communes Souk El Ténine et de Mechtras (daira de Boghni), Ighil Nhad Ncheikh sis sur le chemin intercommunal reliant Maatkas à Draa ben khedda, plus exactement entre les villages d’El Bir et Zerrouda, la décharge dite «la piste» sise sur le chemin communal reliant le CW147 5 Ighil Issouène) vers le village Cherkia et enfin celle implantée sur le CW228 reliant Tizi Lilane à la commune de Tirmitine au lieu dit «Amadagh Nahcène», non loin du village Ikhervane. Ce sont donc ces quatre lieux, autrefois splendides, qui ont été «choisis» par la population pour en faire de véritables dépotoirs où sont accumulés des tas d’objets hétéroclites et de rebuts. Des endroits répartis à travers les quatre coins de Maatkas au point où on ne peut accéder vers cette région sans être désagréablement reçu par l’une de ces décharges sauvages qui ont, hélas, terni l’image de la localité. Les autorités locales ont déjà procédé à maintes reprises à l’enlèvement et au nettoyage des lieux, mais le manque de civisme chez une partie de la population fait que les immondices réapparaissent au bout de quelques jours aux mêmes endroits. Les communes de Maatkas et de Souk El Ténine crient légitimement au manque de moyens et sollicitent la société civile pour leur venir en aide avec notamment l’organisation des volontariats ainsi qu’un travail en direction des citoyens pour une conscientisation des mentalités en vue d’une meilleure protection de l’environnement et une amélioration de l’hygiène du milieu.

C. A.