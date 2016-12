Les retraités et les meilleurs élèves à l’honneur

Par DDK | Il ya 5 heures 48 minutes | 236 lecture(s)

Les directeurs de plusieurs établissements scolaires de la région avaient programmé des réceptions au profit des meilleurs élèves et des retraités pour le 22 décembre, date initialement prévue pour les vacances scolaires. C'est le cas du CEM Frères Boufateh du chef-lieu Tighilt Bouguenni. En effet, la direction de l'établissement a honoré, avant-hier, les 77 meilleurs élèves de l'établissement ainsi que trois retraités. Il s'agit du directeur parti en retraite en août dernier, d'un professeur de musique et d'un agent de sécurité. Rappelons que ce CEM a obtenu le meilleur résultat l'an dernier au niveau de la daïra de Tizi-Gheniff qui compte 7 collèges. Ce qu'il y a lieu de souligner d’emblée c’est que l'inter classes entre les élèves de 4e AM s'est déroulé dans une ambiance de compétitivité et d'émulation des plus électriques ponctuées par des moments de détente. Tour à tour, les élèves récompensés ont été invités à recevoir leurs cadeaux sous les applaudissements nourris et sous les flashs des appareils photos. "Je félicite tous ceux qui ont obtenu de bonnes moyennes et j'exhorterai les autres à faire des efforts pour qu’ils soient eux aussi récompensés à l'avenir. Tout le personnel est dévoué à sa noble mission pour maintenir l'aura de notre établissement. Par ailleurs, je tiens en mon nom personnel et au nom de tout le personnel de l'établissement à souhaiter à ces retraités longue vie et je n'oublierai pas de souligner devant vous tous leur engagement indéfectible durant toute leur carrière professionnelle pour la réussite de nombreuses générations", dira la directrice devant l'assistance. De son côté, M. Hocine Mazouz, ancien directeur de cet établissement, en retraite, qualifiera cette journée de mémorable et reconnaîtra que la nouvelle directrice prendra le relais pour maintenir la bonne image de cette école. Au terme de cette cérémonie empreinte d'émotion, tout le monde a été invité par l'économe de ce CEM au réfectoire pour déjeuner.

Amar Ouramdane