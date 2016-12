Un appartement inondé au centre-ville

Par DDK | Il ya 5 heures 49 minutes | 290 lecture(s)

Hier matin, vers 10 heures, de nombreux badauds étaient sur le trottoir en face de l'immeuble du centre-ville, le plus ancien, sur la route Mohamed Mitiche dit Moh N'Djardjar. En effet, ils regardaient de l'eau suinter sur les murs de la façade du bâtiment. Soudain, le camion de la protection civile arriva sur les lieux. Les sapeurs-pompiers déployèrent leur échelle et montèrent au deuxième étage d'où sortait l'eau. Ce sont des voisins qui les avaient appelés. En effet, c'était finalement une conduite d'eau qui avait éclaté dans cet appartement fort heureusement inhabité. Les pompiers accomplirent leur mission en nettoyant tout le logement et en fermant la vanne d'arrêt. Aucun dégât n'y est enregistré. Vers onze heures et trente minutes, le propriétaire de l'appartement fut appelé pour constater les faits . Quant aux voisins, ils s'occupèrent de nettoyer la cage d'escalier.

A. O.