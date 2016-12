Une antenne pour le registre du commerce

Par DDK | Il ya 55 minutes | 102 lecture(s)

Les structures du centre national du registre du commerce (CNRC) seront renforcées dans la wilaya de Tizi-Ouzou par l’ouverture, au début du mois de janvier 2017, d’une nouvelle antenne locale au niveau d’Azazga.

En effet, le directeur du commerce de la wilaya de Tizi-Ouzou a procédé , récemment, à l’installation du préposé de cette nouvelle antenne, a-t-on appris du premier responsable du commerce de la wilaya. Cette annexe sera ouverte au niveau de la localité d’Azazga, à 35 km à l’est du chef-lieu de Tizi-Ouzou. Elle devrait, une fois mise en service, rapprocher le CNRC des commerçants, précisé de même source. Les travaux d’aménagement des locaux, destinés à abriter cette antenne, sont déjà achevés et actuellement tout est prêt pour accueillir les citoyens. Le choix de cette localité pour l’implantation de cette annexe est dicté par la forte concentration de commerçants dans cette région, a-t-on appris. «L’ouverture de cette antenne entre dans le cadre des allégements des mesures administratives initiés par les pouvoirs publics. Les opérateurs économiques de la région n’auront plus à se déplacer à partir de janvier 2017. La wilaya de Tizi-Ouzou vient de bénéficier de cette antenne au niveau de la localité d’Azazga qui couvrira tout le flanc est de la wilaya. Aussi, Tizi-Ouzou est la deuxième wilaya qui vient de bénéficier de la deuxième antenne», dira le directeur du commerce, en l’occurrence M. Doguemane Akacha.«L’ouverture de cette infrastructure est une très bonne chose pour la région, car les nouveaux commerçants vont éviter les déplacements, les longues chaines et toutes les autres contraintes qu’ils rencontrent devant le CNRC de Tizi-Ouzou. En 2013, pour déposer ma demande de registre de commerce, il a fallu que je me lève à 3h du matin, pour faire la queue devant la porte», dira l’un des commerçants de la région. Il est à signaler que la wilaya de Tizi-Ouzou est essentiellement à vocation commerciale et elle occupe la 3ème place, après Alger et Oran, en termes du nombre d’opérateurs économiques exerçant au niveau de cette wilaya" relève, pour sa part, la direction locale du commerce.

Rachid A.