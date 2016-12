Les chasseurs en mission commandée !

Par DDK | Il ya 54 minutes | 122 lecture(s)

Il n'échappe à personne que les chiens ne cessent de proliférer aussi bien dans les villages qu'en ville. Ainsi, l'APC a décidé de mener une opération d'abattage de ces bêtes. Celle-ci a été confiée à l'association des chasseurs "Ourchène Djurdjura". D'ailleurs, accompagnés des services de sécurité, les membres du groupe de M. Mohamed Chergui, président de la dite association, ont sillonné toutes les cités et les quartiers de la ville. Et c'est ainsi que 24 canidés ont été abattus. Les riverains, surpris par les tirs, se sont terrés chez eux, durant toute la nuit de vendredi dernier, bien qu'ils aient été informés qu'une telle action allait être lancée, selon l'arrêté municipal signé à cet effet. "Nous avons assez d'expérience. Nous ne ratons aucune bête. Et puis, les éléments du groupe connaissent bien les lieux où rodent ces bêtes. Elles se regroupent, généralement, là où sont déposés les bacs à ordures, ainsi qu’au marché", dira le président de l'association qui annoncera qu'une opération similaire a été programmée à M'Kira. Il faut dire que depuis la création de ladite association, pratiquement, toutes les opérations d'abattage programmées au sud de la wilaya lui ont été confiées. "C'est la meilleure façon d'éliminer ces chiens errants parce l’utilisation les appâts empoisonnés comporte beaucoup de risques et de dangers. Quant à l’abattage avec balles, c'est plus pratique. Dès qu'une bête est tombée, elle est ramassée et chargée sur place. Le lendemain matin, elles sont enterrées avec toutes les précautions nécessaires", confiera une source proche de l'APC. C'est un soulagement pour les citoyens."Avant que je ne me rende à mon travail, il faut que j'accompagne mes deux enfants jusqu'à leur école parce que des meutes de chiens circulent en toute quiétude sur leur parcours. Et puis, n'oubliez pas que le soleil ne se lève pas tôt durant tout l'hiver. Je suis très content d'avoir appris que ces bêtes ont été éliminées", répondra un parent d'élève de la cité des 100 logements. Disons enfin que même si les autorités consentent des dépenses en ces temps de vaches maigres, pour ce genre d'opérations, des propriétaires de chiens, quant à eux, les lâchent dans la rue. Incivisme quant tu nous tiens!

Amar Ouramdane