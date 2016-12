La poste fermée depuis une semaine

Par DDK | Il ya 31 minutes | 55 lecture(s)

La poste de Tighilt-Bougueni, chef-lieu de commune de M’Kira, est, depuis plus d’une semaine, fermée au public.

En effet, selon nos sources, ce service public s’était arrêté de fonctionner à cause d’une sérieuse panne électrique causée par un court circuit qui avait endommagé non seulement le disjoncteur, le compteur mais également toute l’installation informatique. Ce n’est donc qu’au huitième jour qu’une équipe a été dépêchée pour procéder aux différentes réparations comme nous l’avions constaté lors de notre passage dans la localité lors de la visite de travail et d’inspection effectuée, le lundi passé, dans ladite localité par le wali de Tizi-Ouzou, en l’occurrence, M. Mohamed Bouderbali. «Il est vrai que nous sommes pénalisés par cet incident qui a entraîné la fermeture de la poste et qui a tardé à être pris en charge, ce qui nous a obligé en tant que clients à nous déplacer jusqu’à Tizi-Gheniff et même jusqu’à Draâ El-Mizan pour la moindre opération à commencer par le retrait d’argent», nous déclarent plusieurs citoyens qui attendent impatiemment le retour à la normale de ce service public. Cependant, les réparateurs travaillent pour remplacer toute l’installation qui était carbonisée.

