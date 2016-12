Les villageois attendent toujours son bétonnage

Par DDK | Il ya 31 minutes | 54 lecture(s)

Si les chemins menant vers la grappe de Henia ont été bitumés ces dernières années et pas plus loin que le mois passé celui d'Aguergour vers ces villages de montagne, il n'en est pas de même pour certains accès vers les hameaux. C'est le cas de celui reliant la route de Henia vers El Anseur et plus précisément vers Iâyadène. Selon un membre du comité de village, ce raccourci vers le CEM et vers l'école primaire attend son bétonnage depuis des années. "Nous avons eu des promesses par rapport à ce problème, mais en vain. Pour le moment, seuls quarante mètres sont bétonnés. Même le transporteur que nous avons loué pour déposer nos enfants à l'école risque de ne plus assurer cette mission à cause de ce chemin dégradé", confie le même membre. Celui-ci saisit cette occasion pour rappeler aux autorités que le bétonnage de cet accès est une urgence. "Nous souhaitons qu'il soit retenu dans les prochains PCD de 2017", enchaîne-t-il. Pour cet interlocuteur, l'autre manque signalé à Iâyadène est l'éclairage public. "Il faut savoir que le noir aide les voleurs à commettre leurs méfaits d'un côté, et d'un autre côté, nous ne pouvons pas sortir en cas d’urgence", signale le même membre. Concernant l’électrification de ce hameau, laissé dans les ténèbres durant des années, il fera savoir que tout est réglé et tout le monde est satisfait. "Il a fallu mener une bataille de longue durée pour arracher ce projet", dira-t-il. Par ailleurs, et concernant le raccordement au gaz naturel, et tout comme les hameaux et villages de Henia, les foyers d'Iâyadène sont alimentés à cette énergie. C'est dire tout de même que le cadre de vie des ces citoyens s'est amélioré en application des programmes du président de la République, notamment celui de l'eau potable, depuis la mise en service du méga projet du barrage de Koudiat Acerdoune (Bouira), ainsi que la généralisation du gaz naturel à travers la wilaya.

Amar Ouramdane