Le Sud-ouest de la wilaya laissé pour compte

Par DDK | Il ya 29 minutes | 51 lecture(s)

En attendant la fin des travaux de la pénétrante qui semblent interminables, les principaux axes routiers de la partie Sud-ouest de la wilaya de Tizi-Ouzou semblent être oubliés à se fier à leur état. Aucun usager ne manquerait de s’irriter en empruntant ces itinéraires excessivement sinueux. Le premier à en pâtir de ce laxisme des autorités compétentes quand à sa réhabilitation reste le CW147. Considéré comme l’un des plus importants axes routiers de la wilaya de Tizi-Ouzou, reliant la ville des Genêts à plusieurs localités sud de la wilaya telles Betrouna, Maâtkas, Souk El-Tenine, Mechtras, il demeure dans un état qui laisse sérieusement à désirer. De prime abord, c’est son étroitesse qui est décriée à l’unanimité par des milliers d’usagers. En effet, ce chemin qui monte est très escarpé et dangereux de par ses innombrables virages. Bien plus, des arbres et arbrisseaux penchés vers cet axe routier gênent considérablement la vue. Ainsi, tout le monde a une peur bleue quand il s’agit de doubler un camion ou un bus. Aussi, le drainage des eaux pluviales manque dans plusieurs portions de ce chemin de 40 km environ, en plus des nombreux nids-de-poule qui le parsèment. La route nationale desservant les daïras de Draâ El-Mizan et Tizi-Gheniff est également dans un déplorable état. La direction des travaux publics de la wilaya est ainsi interpellée pour viabiliser et surtout élargir ces axes routiers que d’aucuns n’aiment emprunter si ce n’est par contrainte, et ce en attendant la fin de l’interminable chantier de la pénétrante. Il faudrait rappeler que plusieurs autres CW ont bénéficié de travaux d’élargissement, tels celui reliant Tizi-Ouzou à Béni-Douala, Bouzeguène… En outre, c’est exactement le même topo pour l’autre chemin, non moins important, reliant Boghni au chef-lieu de wilaya, à savoir le CW128. Ce sinistre chemin (connu pour avoir été un coupe-gorge en raison des faux barrages qui y étaient dressés), longeant un oued sur sa majeure partie et qui était, jadis, un chemin de fer, est aussi très étroit. Mais on croit savoir que celui-ci sera définitivement rayé de la carte routière de la wilaya, car une bonne partie de cet itinéraire sera tout bonnement engloutie par les eaux du futur barrage d’eau de Souk N’Tleta. Aussi, même les routes nationales ne sont pas épargnées par la dégradation, telle la RN30, particulièrement au niveau des chefs-lieux communaux, qui est extrêmement détériorée. Ainsi, à Boghni, Mechtras, Tizi N’Tleta, autant en prendre son mal en patience en y étant, que de risquer de jouer avec ses nerfs, car votre bagnole risque également d’y laisser des «boulons». En somme, les CW147, 102, 128, 228, la RN30… sont tous à viabiliser et à entretenir régulièrement car ils restent parmi les rares qui demeurent encore dans un état lamentable. C’est dire qu’il est impératif pour les autorités compétentes de songer à les rendre plus pratiques à même, d’abord, de juguler cette violence routière omniprésente dans ces axes, mais aussi d’y rendre le trafic automobile plus fluide.

C. A.