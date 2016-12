Un mort à Timizart…Et un autre à Mekla

Par DDK | Il ya 31 minutes | 55 lecture(s)

Avant-hier, en fin d’après-midi, les éléments de la Protection civile de l'unité d'Azazga sont intervenus suite au dérapage d'un tracteur agricole au lieu-dit Ichalathen, au village Ladjmadh dans la commune de Timizart, daïra d’Ouaguenoun. Des dégâts humains ont été enregistrés faisant une victime, de sexe masculin, âgée de 25 ans et trouvée coincée sous le tracteur. La victime est décédée sur le coup et fut évacuée à la morgue de l’hôpital d’Azazga.

Le même jour, peu vers minuit, les éléments de la Protection civile de l'unité principale de Tizi-Ouzou et de l'unité d'Azazga sont intervenus suite au renversement d'un véhicule à hauteur de la pépinière de Chaïb sur la RN12, dans la commune et daïra de Mekla. Des dégâts humains ont été également enregistrés, dont un jeune homme âgé entre 25 et 30 ans, déclaré mort après son admission à l’hôpital d’Azazga, et trois blessés évacués également vers le même hôpital. Pour les dégâts matériels, on dénombre un véhicule de type Peugeot Partner complètement endommagé.