L’insécurité en maître de céans

Par DDK | Il ya 39 minutes | 67 lecture(s)

Si à Béni-Zmenzer le volet développement local dans tous ses compartiments avance tant bien que mal et des projets de proximité sont assez régulièrement réalisés, la situation sécuritaire n’est pas des plus reluisantes.

Elle est des plus inquiétantes et dure depuis plusieurs années en empoisonnant aussi bien la vie des citoyens que celle des autorités locales. En effet, la localité et ses villages baignent dans un climat d’insécurité qui n’est guère rassurant avec son lot de vols, d’agressions, d’anarchie, de délinquance et voire même de meurtres dans certains cas. Aucune couverture sécuritaire, ni sûreté urbaine, ni brigade de gendarmerie ni aucune autre structure n’y est implantée pour assurer la paisibilité des citoyens et protéger la vie et les biens. À Alma, le chef-lieu, il y règne un cafouillis et une anarchie indescriptibles. Circulation dans tous les sens sans aucun respect du code de la route, squat des espaces publics par des commerçants clandestins, tapage nocturne et diurne, etc. donnant une image des plus hideuses de cette petite ville. Les élus locaux, par le biais du P-APC, nous apprennent que la situation est vraiment intenable et qu’ils ne savent plus à quel saint se vouer devant les réclamations et le désarroi de leurs concitoyens sur ce plan. «L’absence d’un corps de sécurité dans notre commune nous pénalise énormément. Le sentiment d’impunité qui s’y est installé favorise beaucoup la prolifération des lieux de débauche et toutes sortes de dépassements. Malheureusement, il ne peut y avoir de vrai développement sans sécurité. Nous avons maintes fois et depuis longtemps sensibilisé les plus hautes autorités, civile et policière, de la wilaya, mais jusqu’à maintenant, c’est resté lettre morte», soutient M.Chafa, le P-APC. Cet édile nous apprend, pourtant, que l’ancien siège de l’APC, a été mis à la disposition des autorités concernées par ce volet pour l’implantation d’un corps de sécurité, une sûreté urbaine est la plus indiquée dans notre cas. Il est même prévu l’aménagement d’une autre partie de cette bâtisse (ancien siège de l’APC), pour en faire un célibatorium. «Tout ce siège pour l’installation d’une sûreté urbaine sera complètement prêt au maximum dans de deux mois. Espérons que cela se concrétisera pour améliorer le cadre de vie de nos concitoyens et rehausser l’image de marque de notre commune», souhaite M. Chafa.

Rabah A.