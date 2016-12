«L’entreprise s’est engagée à livrer le projet dans trois mois»

Par DDK | Il ya 40 minutes | 71 lecture(s)

«Suite à votre article sur le projet d’extension au Centre de formation et d’apprentissage (CFPA) de Tizi-Gheniff, intitulé ‘Tizi Ghénif/ Le wali Bouderbali sur le projet d’internat du centre de formation» publié en date du mardi 27 décembre 2016, nous vous prions d’insérer dans votre prochaine édition ce complément d’informations relatives audit projet. L’opération d’extension du CFPA de Tizi-Gheniff a consisté en la réalisation et l’équipement d’un internat de 60 lits avec demi-pension (réfectoire). Elle a été inscrite en 2008. Trois entreprises retenues pour ce projet ont, tour à tour, abandonné ce chantier avant que la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya de Tizi-Ouzou ne procède à la résiliation des contrats la liant à ces entreprises. Chacune de ces trois résiliations successives a engendré du retard pour la concrétisation du projet. Et le motif invoqué par ces entreprises concernait cette remontée des eaux au niveau du site d’implantation, conséquence d’une présence d’une source d’eau. Le manque de savoir-faire chez ces entreprises les a amenées ainsi à abandonner le chantier. La désignation de l’entreprise actuelle a permis de relancer le chantier avec une cadence de réalisation significative. L’entreprise en question a procédé au drainage de l’eau et l’aménagement d’un lieu de son stockage à l’effet de l’utiliser par l’établissement, puisqu’elle n’est pas impropre à l’usage. Actuellement, le chantier touche à sa fin avec un taux de réalisation de près de 70%. Et l’entreprise réalisatrice a pris l’engagement de livrer le projet dans un délai de trois mois en prenant des mesures adéquates, notamment le renforcement des moyens humains et matériels déployés sur ce chantier sur instruction de la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de la wilaya».