Un programme varié pour les enfants

L’Office des établissements de jeunes de Tizi-Ouzou (ODEJ), a mis en place un programme d'animation riche et varié au profit des enfants durant ces vacances scolaires.

En plus de leurs activités permanentes de tous les jours, à savoir les ateliers de lecture, les cours de soutien, le dessin, les dessins animés, les travaux manuels, l'informatique, la musique et l'audiovisuel, chaque établissement a concocté son programme spécial. Par exemple, dans le plan d'action de ces maisons de jeunes, on retrouve des pièces théâtrales à la Maison de jeune de Mechtras, d'Assi Youcef, ou encore de Ain Zaouia en collaboration avec les maisons de jeunes de Mechtras, d'Ath Mendès, de Bounouh et les associations Tirgwa et Thala des arts dramatiques ainsi que l'association religieuse communale. Par ailleurs, des concours de dessins et culturels sont prévus dans de nombreux établissements de la wilaya. Les thèmes retenus sont l'environnement, le tabagisme, les droits de l'enfant, la sécurité routière... La protection civile est de la partie parce qu'elle a retenu son programme à la maison de jeunes de Ouacif. Des conférences et des tables rondes autour des droits de l'enfant sont au menu. Mais, ce qu'il y a lieu de souligner dans ce programme, c’est surtout l'organisation de randonnées, de sorties plein air, de visites de sites historiques, touristiques et des mausolées aussi bien de la wilaya que des wilayas limitrophes, à savoir Alger, Béjaia et Bouira. Il est à retenir, donc, les sorties à Tala Guilef et à Tikjda, les randonnées à Tala Guilef et Ath Ergane (Ouadhias), au parc national du Djurdjura, à Chréa de Blida et à Chréa de Bouzguène, la randonnée à Adekkar et au Lac Noir de Mehaga et celle qu'effectueront les jeunes de la maison de jeunes de Ain El Hammam vers Tirourda et Azru N'Thor. Il est à préciser que nombreux sont les responsables de ces maisons de jeunes qui mettent à profit ces vacances pour des excursions à Alger et plus précisément au Jardin d'Essai d'El Hama et au parc zoologique de Ben Aknoun et même à Bordj El Kiffan. En outre, le document émanant de cette direction a rapporté que les jeunes auront à découvrir en visitant deux lieux historiques à savoir la maison de Lalla Fatma N'Soumer et le lieu où s’est tenu le congrès de la Soummam, le 20 août 1956, à Ifri Ouzellaguen à Béjaia. De son côté, la maison de jeunes de Maâtkas a retenu dans son programme d'animation une sortie sur une huilerie au village Ath Zaim. En plus de cela, le sport n'est pas en reste puisqu'il y aura pratiquement dans tous les établissements de la wilaya des exhibitions d'arts martiaux, de boxe, de sports collectifs (hand ball, football, tennis...).

Amar Ouramdane