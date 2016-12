L’huile d’olive entre 650 et 750 DA

Par DDK | Il ya 1 heure | 156 lecture(s)

Certes, pour cette saison oléicole, la récolte n'est pas abondante comme les dernières années, mais, les premiers rendements sont, d'ores et déjà, qualifiés d'excellents. "Par rapport à l'année dernière, on ne peut pas dire que le fruit est abondant. Cependant, il faut surtout savoir que, chez nous, la récolte n'est bonne qu'une année sur deux. Tout de même, ce n'est pas une saison ratée pour nos oléiculteurs", confiera un agent de vulgarisation agricole communal. Du côté des oléiculteurs, ce n'est pas une pleine satisfaction, comme ce n'est pas non plus une déception, dit-on. «Eu égard au nombre de sacs ramassés jusque-là, je ne peux pas vous dire que c'est satisfaisant, mais, le rendement est bon dans l'ensemble. C'est pratiquement ce qu'ont constaté mes voisins", répond un oléiculteur d'Ath Ali. Pour notre interlocuteur, pour seulement quatre quintaux, il a eu une centaine de litres. En somme, vingt-cinq litre au quintal. "Que demander de mieux?", dira-t-il. Un propriétaire d'une huilerie semi-automatique dira, pour sa part, : "chez nous, la récolte n'est pas abondante. Mais, ailleurs, elle est plus prolifique. D'ailleurs, je me déplace chaque année à la rencontre des oléiculteurs du côté de Bouira, d'où je charge des centaines de sacs. Et après la trituration, je repars avec la récolte de chacun d'eux. Ce sont mes clients". Et de poursuivre: "pour le moment, je peux vous affirmer que les rendements sont excellents. Ils varient entre 18 litres et 25 litres, voire un peu plus pour un quintal". Ce propriétaire d’huilerie met en vente son huile sur place. Elle est fixée à 650 dinars le litre. Ailleurs, son prix a déjà atteint les 750 dinars dans certains villages des communes limitrophes. C'est dire que, pour cette année, nombreux seront ceux qui limiteront leur consommation. Par ailleurs, les clients ne se bousculent pas au portillon depuis l'ouverture des huileries

A. O.