Le prix du poulet en baisse

Il ya 1 heure

Alors que les prix des légumes et des fruits ont connu dernièrement une hausse très sensible, sinon vertigineuse, il n’en est pas de même pour celui du poulet et des œufs qui ont enregistré une forte baisse par rapport à ce qu’il était, il y a à peine quelques jours. En effet, vidé, emballé dans le strict respect de la commercialisation, les bouchers proposent le poulet à 300 DA le kilogramme alors qu’il culminait, dans les mêmes commerces, la semaine passé à 440 DA. Sur la RN68, il est cédé par les aviculteurs à raison de 240 DA le kilogramme contre 360 DA il y a peu de temps. «Il n’est pas des habitudes de nos bouchers de faire des cadeaux aux clients mais je crois bien que c’est un cas unique pour ce nouvel an que de proposer du poulet vidé 300 DA bien que nous soyons encore loin du prix promis par les responsables du secteur, il y a quelques mois», nous déclare un père de famille, heureux d’acquérir un poulet pour 700 DA. Cette baisse concerne également les œufs dont le prix du plateau qui avant atteint 450 DA est redescendu à moins de trois cents dinars. Cependant, comparativement à d’autres localités limitrophes, surtout en ce qui concerne les viandes rouges, les prix affichés par les bouchers de Draa-El-Mizan sont nettement plus élevés. «Pour la viande de mouton, alors qu’elle s’affiche à 1 350 DA à Draâ El-Mizan, elle n’est que de 1 180 DA à Tizi-Gheniff et beaucoup moins à Boufhaima», confie notre interlocuteur.

Essaid Mouas