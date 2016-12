Brèves de Béni-Zmenzer

Par DDK | Il ya 1 heure | 138 lecture(s)

Aménagement d’un espace pour les marchands

L’occupation illégale et anarchique du chef-lieu de la commune de Beni-Zmenzer par des commerçants tous azimuts et vu tous les désagréments qu’elle charrie n’a pas laissé indifférent l’exécutif de la commune qui a décidé d’aménager un espace spécial pour la tenue de ces commerces. Boufenzer, lieu situé à quelques mètres en contrebas du chef-lieu, a été choisi et aménagé pour abriter la quinzaine de marchands de fruits et légumes et autres activités. «Pour désengorger un tant soit peu le centre du chef-lieu, nous avons consenti l’effort d’allouer une enveloppe financière, notamment pour la construction d’un mur de soutènement, pour aménager ce lieu et installer ces commerçants. Car, en plus de la mauvaise image qu’offre le chef-lieu, la circulation est devenue presque impossible sur place», nous apprend-on au niveau de l’APC. Il faut dire que la proximité de ce lieu avec une partie des 100 locaux du président fera de cet endroit un petit «pôle» commercial où les commerçants ne manqueront pas de clients et où les citoyens pourront faire le maximum de leurs emplettes, sans avoir à se déplacer vers d’autres lieux.

Habitat rural, un faible quota accordé à la commune

Pour cette année, seul un quota de 70 aides a été accordé à la commune de Beni-Zmenzer dans le cadre de l’habitat rural. Chose jugée de très loin en deçà des besoins des citoyens et de la demande exprimée par ces derniers. «Nous sommes obligés de ne satisfaire que les cas les plus urgents, car les demandes reçues par nos services dépassent les 500», regrette-t-on au niveau de l’APC. Encore, nous apprend-on que la liste des demandeurs va crescendo et s’allonge de jour en jour. Cela s’explique par le fait que la commune n’a pas bénéficié de programmes de logements dans les autres formules telles que le social ou autre. «Les citoyens se rabattent ainsi sur l’habitat rural, vu les avantages qu’il offre, notamment la surélévation en R+2 qui permet à plusieurs membres d’une même famille de construire leurs logements sur la même assiette de terrain», nous explique un élu local pour justifier le grand nombre de prétendants à cette formule.

Locaux du président, attribués mais inexploités dans leur totalité

Sur les 100 locaux du programme du président destinés à la création d’emplois et la résorption du chômage des jeunes, 80 ont été construits, achevés et distribués au niveau de la commune de Béni-zmenzer. Ces derniers, bien que dotés de toutes les commodités nécessaires, comme le raccordement aux réseaux d’électricité et d’assainissement et suffisamment spacieux, entre 21 et 47 m2, ne sont pas exploités dans leur totalité et beaucoup d’entre eux sont présentement fermés. Réalisés sur deux sites au chef-lieu, ces locaux attribués par une commission de daïra en 2014 pour les souscripteurs aux divers dispositifs d’insertion professionnelle, ANGEM, ANJEG, CNAC…, sont, pourtant, situés dans des lieux propices pour la réussite de toutes sortes de commerce ou de prestation de services.

Rabah A.