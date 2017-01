Ce qui retarde l’inauguration de la bibliothèque

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

La bibliothèque communale de Tadmaït (18 kms à l'ouest de Tizi-Ouzou) érigée au lotissement 1, à quelques encablures du chef-lieu communal, n'est pas encore mise en service bien que les travaux, entamés depuis plusieurs années, sont quasiment arrivés à terme. La structure est en effet finie. Pour rappel, ce projet avait été lancé en septembre 2008, il devait être livré dans un délai d’une année, a-t-on appris d’une source locale, mais à ce jour, cette infrastructure n'est pas encore opérationnelle. Les étudiants et plus particulièrement les passionnés de culture et de savoir attendent avec impatience l'ouverture de cette belle infrastructure au public, car il faut le noter, la commune n'est dotée d'aucun centre de loisirs ou de culture. La seule maison de jeunes qui a été construite pour servir de lieu de loisirs et de savoir pour notamment la catégorie juvénile a été détruite l’année dernière suite aux travaux entrant dans la cadre de la rénovation de la voie ferroviaire Thénia –Tizi-Ouzou. De ce fait, les riverains se demandent ce qu’attendent les services concernés pour l’ouvrir au public. À cet effet, ils exhortent les autorités locales à agir en vue de procéder à l’inauguration de cette infrastructure dont les habitants ont grandement besoin, surtout que les espaces de culture sont inexistants à Tadmaït. Avec une population estimée à plus de 28000 habitants, parmi lesquels le nombre d’étudiants, de lycéens et de collégiens ne cesse d’augmenter chaque année, la mise en service de cette structure devient une nécessité. «L’ouverture de cette bibliothèque tant attendue par la population locale a dépassé tous les délais. De ce fait, nous demandons aux services concernés d'intervenir en vue d'accélérer les procédures nécessaires pour mettre cette bibliothèque à notre disposition», lance un étudiant de la localité. Selon les informations que nous avons pu recueillir auprès d’un élu local, le retard qu’a enregistré cette bibliothèque est dû à l’insuffisance de l’enveloppe budgétaire allouée à ce projet pour achever les travaux. Les services techniques de l’APC avaient demandé en 2010 une rallonge budgétaire de 400 millions de centimes pour terminer les œuvres, à savoir le mur de soutènement, la clôture, la peinture et l'appareillage électrique. Actuellement, cette bibliothèque est dotée de tous les équipements nécessaires et, selon une source bien informée et proche de l’APC, les autorités locales procéderont bientôt à son inauguration, certainement dès janviers 2017.

Rachid A.