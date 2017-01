Par DDK | Il ya 1 heure | 83 lecture(s)

La Direction de l’éducation et le syndicat national des corps communs ouvriers professionnels du secteur de l’éducation de Tizi-Ouzou organisent, depuis avant-hier, une formation au profit des cuisiniers scolaires de la wilaya. Cette rencontre se déroule au niveau du lycée 20 août, sis au boulevard Stiti, à la nouvelle-ville de Tizi-Ouzou, et est encadrée par des inspecteurs de cantines scolaires et des enseignants de l’Institut national des techniques hôtelières et touristique de Tizi-Ouzou ( INTHT). Les cuisiniers apprennent des techniques, pour améliorer les repas scolaires. Au-delà de l’amélioration nutritionnelle des repas, servis au niveau des réfectoires, des actions complémentaires seront menées pour répondre, notamment, aux attentes et besoins des élèves, en termes de goût et d’informations pour éviter le gaspillage et les intoxications alimentaires relevées chaque année.

Nadia Rahab