Michelet se met déjà dans l’ambiance !

L’auberge de jeunesse de Aïn El Hammam, en collaboration avec l’APC et de nombreuses associations culturelles de la région, s’apprête à célébrer le nouvel an berbère 2967.

Un programme riche a été, déjà, mis en place et aura, certainement, l’approbation du public qui s’y déplacera pour l’occasion. Placée sous le thème «Coutumes, symboles et traditions, de génération en génération», cette fête, qui durera deux jours, sera marquée par un programme alléchant. Pour le premier jour, coïncidant avec le 11 janvier, les organisateurs ont choisi d’ouvrir la manifestation, qui débutera dans la matinée, avec une projection vidéo sur le thème. Une exposition-vente de bijoux berbères, de poterie, de robes kabyles et de tapis traditionnels, sera, aussi, au rendez-vous pendant deux jours de suite. Le lendemain, le même programme de la veille, sera enrichi par d’autres festivités, dont un concours du meilleur plat traditionnel et une représentation d’un mariage traditionnel kabyle. La célébration du nouvel an berbère 2967 sera clôturée dans l’après midi par la remise de cadeaux aux participants qui se seront distingués dans les différentes activités. La directrice de l’auberge, Soraya Yacini, tient à remercier les nombreuses associations culturelles qui ont apporté leur soutien et contribution à cet événement. Dans les foyers, comme il est de coutume, yennayer ne passera pas inaperçu. Même si on ne rééditera pas la veillée du nouvel an, chacun, suivant ses moyens, préparera un repas qui sortira de l’ordinaire. Généralement, on égorge un poulet que l’on fera cuire selon les goûts. La bûche, qu’on ne trouvera pas dans le commerce comme lors du réveillon, sera fabriquée à la maison ou remplacée par d’autres gâteaux. De toute façon, la table qui sera mise pour le dîner sera différente de celle de la veille et des autres jours. D’autres manifestations sont prévues pour les jours à venir pour le grand bonheur de la population qui n’aura que l’embarras du choix pour se défouler. Nous y reviendrons.

