L'éclairage public en veilleuse

L'ancien quartier du chef-lieu, notamment le carrefour du centre, au niveau du bureau de poste et de la salle de cinéma Le Hoggar, est dans une semi-obscurité. Il est pénible aux piétons, notamment les personnes âgées, de se mouvoir dans ces endroits noirs ouverts à toutes sortes de dépassements. Cependant, il est nécessaire de relever deux cas majeurs étant à l’origine de cette situation. Le premier a trait à la fraude et au piratage électrique à grande échelle, dont les auteurs, nombreux, sévissent sans qu'aucune autorité ne daigne lever le petit doigt, en premier lieu la SDC. Outre l’électricité, ce piratage est relevé aussi au niveau des réseaux AEP, avec des conduites illicites. Le second cas, est cette situation se répercutant sur l' APC, contrainte à payer des factures salées à cause de ces piratages. Le nombre effrayant des sommes non encore recouvertes poussent la direction de distribution à procéder à des coupures de cette énergie. En effet, elles sont environ une trentaine de communes menacées de se retrouver dans le noir. Face aux restrictions budgétaires, l'APC se retrouve dans l’incapacité de faire face à ces dépenses, qu'elles supportait quelques mois auparavant.

