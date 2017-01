Brèves de Tadmaït

Par DDK | Il ya 1 heure | 92 lecture(s)

Apparition de singes en pleine ville

Les habitants de Tadmaït ont été surpris, depuis dimanche dernier, par des apparitions de singes dans plusieurs localités de la commune. En effet, des dizaines de singes sont arrivés dans différents villages et localités, que renferme la commune de Tadmaït, à 18km à l’ouest de Tizi-Ouzou, tels que le village d’Ait Ouarzedine, au niveau de la Cité Baghdad, cité des orages, lotissement 3 et l’EPLF, à quelques encablures du Chef lieu communal. la population locale, se demandant d’où viennent ces animaux, interpellent les services concernés à prendre des mesures appropriées quant aux éventuelles épidémies et aux dangers que peut engendrer la prolifération de ces animaux.

Dégradation des routes

Les habitants du centre ville se plaignent de la dégradation de l’état des routes au niveau chef-lieu communal, notamment celui menant vers la cité Chouhada qui se trouve dans un piteux état des suite des travaux de raccordement d’une conduite aux réseaux d’assainissement au niveau du quartier 140 logements RHP. Aussi, les riverains interpellent l’intervention des autorités concernés pour la remise en l’état de la voire. Dans le même contexte, il a été constaté de visu, que l’entré de la route menant vers la cité 150 logements se trouve dans un état tout aussi déplorable. Une situation similaire est, aussi, remarquable sur le chemin menant vers la cité «des Oranges».

Rénovation des trottoirs

Les autorités locales ont, enfin, procédé à la rénovation des trottoirs au chef-lieu de Tadmaït. Ce projet, entrant dans le cadre de l’amélioration urbaine, devait être entamé en 2007, mais en raison d’un problème survenu entre les bureaux d’études et les chargés de la réalisation, les travaux n’ont pas été entamés à temps. En effet, ce n’est que vers le début de la saison estivale de l’année dernière que les œuvres ont été entamées. A signaler que la rénovation de trottoirs, au niveau de certaines artères, donne déjà un nouveau look à la région, même si beaucoup reste à faire dans ce domaine. Selon les informations recueillies auprès d’un élu local, tous les boulevards seront bientôt réaménagés et dotés d’un nouvel éclairage public.

