La station-service fermée pour travaux

La station-service Naftal du chef-lieu de Tizi-Gheniff est fermée pour travaux depuis une semaine, à la grande surprise, notamment, des usagers étrangers de la RN68. En effet, bien que rénovée depuis peu, cette station-service vient de bénéficier encore d’un nouveau projet d’aménagement et de modernisation. Ainsi, tout au début, les travaux avaient concerné notamment son enceinte, ce qui n’avait pas gêné le bon fonctionnement de ce point de vente de carburant, mais quelques semaines plus tard, c’est au tour des VRD de connaître leur décapage en profondeur alors que les anciens appareils ont été enlevés pour être remplacés par des appareils plus modernes. «C’est vrai que Tizi-Gheniff possède une autre pompe à essence au lieudit Tikentarth Anchachithe, à trois kilomètres du chef-lieu, mais pour les automobilistes hors wilaya, qui arrivent à l’improviste avec des réservoirs vides, c’est un vrai problème qui se posent à eux», déclarent plusieurs riverains, témoins du désarroi de ces automobilistes en découvrant la station fermée.

