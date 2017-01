Taneflit n'Tmazight au rendez-vous

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 203 lecture(s)

Le premier jour de l'an amazigh (avant-hier, ndlr), le siège de l'association culturelle Taneflit n'tmazight (ACTT) n'a pas désempli, vu le programme concocté pour cet événement.

En plus de la diffusion, à hauts décibels, de chansons du terroir, emplissant presque tout le périmètre du siège de l'association, des expositions ont été organisées : livres en tamazight, histoire des berbères dans toutes les langues, portraits de rois numides et une exposition écrite sur les origines de Yennayer… Par ailleurs, des femmes au foyer sont venues chacune avec des plats traditionnels qu'elles avaient préparés soigneusement pour cette occasion. Cela a, d'ailleurs, attiré beaucoup de personnes devant ce stand de mets purement locaux. Ainsi, ce fut, aussi, l'occasion d'organiser un concours culinaire. Elles étaient huit à y participer. Par ailleurs, les initiateurs de cette journée ont, également, prévu un concours culturel dont les questions, à choix multiples, avaient toutes trait à Yennayer. On retiendra, pour cette édition, le nom de Farida Haniche qui a décroché le premier prix pour son plat composé d'un couscous au poulet. Pour le concours culturel, à la 1ère place, figure Lounès Ben Belkacem, à la 2ème place, Merzouk Azrarak et à la 3ème place, Samia Chaâbi. Avant de clôturer cette journée, des prix ont été décernés aux vainqueurs et des diplômes de participation aux autres. "Depuis la création de notre association, au début des années 90, nous avons toujours célébré Yennayer, même durant la décennie noire…», déclarera M. Mohamed Chihaoui, président de l'ACTT.

Amar Ouramdane