Igarihene en fête

À Mâatkas, et ce depuis de longues années, Yennayer ne passe jamais sans que des associations et des comités de villages n’exploitent l’occasion pour l’organisation d’activités et de festivités pour marquer cette journée. C’est ainsi que, pour cette année 2967, le comité de village Igarihene, au sud de la commune, a concocté un riche programme le long de cette journée du vendredi. Dans le volet expositions, l’on pouvait constater de la vannerie, des robes kabyles, des bijoux traditionnels, des gâteaux traditionnels, de produits oléicoles... Le CFPA de Maatkas a, quant à lui, participé en présentant les diverses spécialités enseignées dans ce centre tout en présentant l’offre de formation pour la présente session de février 2017 pour les jeunes désireux postuler pour l’acquisition d’un métier. Un jeune dessinateur, venu d’Alger, a lui aussi assuré une exposition faite de tableaux de sa propre réalisation. Concernant le côté spectacle, les présents ont eu droit à une pièce de théâtre présentée par les jeunes de l’association «Assirem n’tlleli» du village Ighil Issiwene, pour qu’enfin la journée soit clôturée par un gala artistique auquel ont pris part de jeunes chanteurs de la région et d’autres venus d’autres régions notamment d’Ait Ouacif. À noter que cette journée a été agrémentée par un banquet traditionnel, l’inévitable Waada faite d’un copieux couscous offert en l’honneur des invités.

