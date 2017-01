Riche animation

Par DDK | Il ya 6 heures 48 minutes | 183 lecture(s)

Mercredi dernier, à l'initiative des stagiaires, en collaboration avec les travailleurs du CFPA "Krim Said", un riche programme a été concocté pour célébrer Yennayer. Au programme, plusieurs expositions. Des stands, installés dans la grande salle du réfectoire, ont attiré beaucoup de visiteurs. A midi, une Waâda a été organisée au profit des stagiaires et du personnel. "C'est un couscous préparé par nos cuisiniers", dira le directeur du centre. L'après midi a été consacré aux activités culturelles. Tout d'abord, c'est l'association culturelle " Bouchaboub" de Boumahni, de la commune de Ain Zaouïa, qui s'est produite avec sa chorale, suivie par des monologues des stagiaires dans une salle archicomble. Ce qui fera exploser la salle en revanche, c'est un groupe de chanteurs, appelé à une animation musicale. Au terme de cette fête, des diplômes de participation ont été remis à tous les participants. On soulignera que tous les gâteaux traditionnels offerts aux invités ont été préparés par les filles stagiaires de ce CFPA.

Amar Ouramdane