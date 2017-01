Les plats traditionnels à l’honneur

Par DDK | Il ya 6 heures 47 minutes | 211 lecture(s)

De nombreux visiteurs de l’auberge de jeunesse d’Aïn El Hammam ont apprécié la place réservée à l’exposition des mets traditionnels. Les quelques exposants qui se sont donné la peine de participer à ce concours, peu commun, ont présenté des plats à faire saliver les plus fins gourmets. Il faut dire aussi que la gastronomie de nos ancêtres, qui favorisaient les plats à base de plantes de leurs champs, est appréciée par tous ceux qui y goûtent. «Seksou vou sebaa isouffar», «thavazint», ou encore «aghroum si charwan», autant de saveurs que beaucoup de visiteurs ont découvertes aux côtés de «seksou tghediwth». «Qu’importe qui remporte le prix mis en jeu ! Le plus important est ailleurs», disent les visiteurs. «C’est toute notre culture qui en sort grandie par ces cuisinières qui ressuscitent nos plats traditionnels», ajoutera-t-on. D’autres exposants, hôtes de l’auberge, sont là depuis mercredi malgré la neige et le froid. Le hall accueille également l’atelier «Cécilia» qui tisse les tapis d’Ait Hichem connus à travers le territoire national et au-delà. Les représentants du CFPA d’Iferhounène n’ont pas raté l’occasion de vanter les mérites de leurs stagiaires dont les travaux sont exposés à la vue du public lors de cette manifestation qui leur sert de «Portes-ouvertes» pour préparer la rentrée de février prochain, comme ils nous l’ont fait remarquer. Dans un coin de l’entrée, un groupe de femmes représentant le village de Tirourda, s’adonnaient, qui à une séance de cardage de la laine, qui à rouler le couscous, au milieu d’un décor fait de divers objets traditionnels. Des jeunes de passage, à l’arrêt face à elles, n’arrêtaient pas de questionner sur l’utilité de «thafeqloucht», servant à retirer le beurre du lait, d’un peigne à laine et autres objets utilisés par nos ancêtres. Dans la grande salle, une scène était dressée pour accueillir de petits enfants de la crèche «Nour el hayat» d’Ait Hichem, qui allaient présenter successivement un défilé de mode, un mariage traditionnel et déclamer des poèmes. Il faut noter que la manifestation a été rehaussée par la présence des autorités locales qui, par ce geste, entendent manifester leur soutien à l’organisation de cette fête. Lyazid Ould Taleb, le P/APC venu accompagné de membres de son exécutif, a souhaité Assegas ameggaz à tous les Algériens, «J’espère que cette fête apportera la paix et l’unité à notre peuple. Je souhaite également que le premier jour de l’an amazigh soit considéré à l’avenir comme journée chômée et payée», dira-t-il. De son côté, M. Zahour, le chef de daïra, dont la présence n’est pas passée inaperçue, confiera sa satisfaction d’être là et de voir de telles manifestations se dérouler souvent au niveau de Ain El Hammam. Soraya Yacini, l’infatigable directrice de l’auberge, nous déclare : «Nous sommes heureux de voir l’engouement du public et des artisans qui ont répondu présents à la manifestation», réitérant sa disponibilité à organiser ce genre de manifestation, chaque fois que l’occasion se présente.

A.O.T.