Aït Ouarzedine attend toujours !

Par DDK | Il ya 20 heures 48 minutes | 405 lecture(s)

Les habitants du village Aït Ouarzedine, à 6 km à l'est du chef-lieu communal de Tadmaït, ne cessent d'interpeller les autorités locales, en vue de procéder à la mise en service du gaz naturel dans leur localité.

Devant l’absence de cette commodité, les 700 habitants, qu'abrite ce village, souffrent d’un froid glacial, et de la cherté des bonbonnes de gaz butane, mais aussi de leur rareté, durant la période hivernale. Selon les témoignages des représentants dudit village, les autorités locales ont promis la mise en service du gaz, avant la fin de l'année 2016, mais sans résultat, déplorent-ils. «On se demande pourquoi les travaux de la mise en service ne sont pas encore entamés? Pourtant tous les travaux ont été effectués depuis bien longtemps. Il manque uniquement les détendeurs et l’emplacement des compteurs», dira l’un des membres du comité de village. Les riverains affirment qu’ils ont sollicité, à maintes fois, les services de l’APC, en vue d’intervenir auprès du chargé de la réalisation des travaux de raccordement du gaz dans cette bourgade, mais, à ce jour, aucune suite n’a été donnée à leur doléance. A cet effet, ils demandent aux pouvoirs publics de remédier à cette situation qui laisse à désirer. «Nous interpellons les pouvoirs publics à intervenir, pour que les services concernés procèdent à la mise en service du gaz de ville», dira un villageois. Par ailleurs, ils réclament, également, l’élargissement de la route menant vers leur localité. Selon les déclarations des membres du comité du village, ce chemin se trouve, actuellement, dans un piteux état en raison, notamment, des travaux de raccordement du gaz. En effet, l’entreprise chargée des ces travaux, n’a pas encore entamé la mise en l’état. «Le chemin menant vers notre village est devenu exigu, surtout depuis le lancement des travaux du gaz naturel. Le réalisateur n’a pas engagé la remise en l’état. Aussi, cette route est devenue très fréquentée, notamment depuis l’ouverture des pistes vers les anciens villages de la région», indique un autre village. Par ailleurs, les parents d’élèves de ce village réclament, de leur côté, la réouverture de la cantine scolaire pour leurs enfants, ainsi que la démolition d’un bloc classé rouge par les services TCT, après le séisme de 2003. «Il constitue un danger imminent pour la vie de nos enfants», s’indigne un parent d’élève. De son côté, le P/APC, a promis, lors d’une réunion qui s’est tenue mardi dernier au siège de l’APC, de prendre en charge les doléances soulevées. D’après lui, la mise en marche du gaz aura lieu prochainement. Quant à l’élargissement de la route, le maire de Tadmaït a demandé plus de temps pour satisfaire cette revendication. Pour rappel, les parents d’élèves de cette bourgade avaient fermé l’APC le mois de décembre dernier, pour exiger l’amélioration des conditions de scolarisation de leurs enfants.

Rachid A.