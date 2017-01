Louziâa à Tahachat et gala artistique à Thala Ouamar

Par DDK | Il ya 20 heures 49 minutes | 438 lecture(s)

Tizi-Gheniff a célébré, dans la joie, la communion et le partage, le premier jour du nouvel an amazigh 2967. Ainsi, au village Tahachat de M’Kira, hommes, femmes, et enfants ont afflué sur la place du village, située entre l’école primaire et la mosquée, chargés de plateaux de gâteaux traditionnels et de thermos de boissons chaudes. Au niveau de ladite place, les membres du bureau de ladite association, ainsi que des adhérents avaient, déjà, installé plusieurs tables, pour accueillir ce banquet matinal. Cependant, il fallait attendre, pendant un long moment, l’arrivée des notables, pour le début des festivités, au grand dam de tous ces enfants qui étaient impatients, non seulement de déguster les sucreries étalées sur les tables, mais surtout pour la mise en marche de la sono pour danser. S’ensuivra juste après le grand «petit déjeuner» que se partagera toute l’assistance juste avant l’arrivée du boucher pour «Louziaa». Au demeurant, beaucoup d’enfants tiendront à accompagner le grand taureau, tout en le caressant, jusqu’à l’oliveraie mitoyenne, où il sera égorgé et dépecé. A Thala Ouamar, en collaboration avec l’APC de Tizi-Gheniff et la direction de la culture de Tizi-Ouzou, l’association culturelle a, également, organisé une grande fête, où la participation de tous les villageois, grands et petits, a été totale dans une ambiance très chaleureuse, avec en sus, une exhibition d’arts martiaux.

Essaïd Mouas.