Nombreux cas de grippe

Les services des urgences de l’hôpital d’Ain El Hammam sont submergés, ces jours ci, suite aux nombreux malades qui y affluent de jour comme de nuit. Les changements climatiques de ces derniers temps semblent être à l’origine d’une épidémie de grippe qui touche les personnes de tous âges.

Tant que les conditions météorologiques sont favorables à sa circulation, il continuera d’affecter de plus en plus de personnes. Les salles d’observation sont constamment pleines à craquer de personnes, dont certaines nécessitent un traitement immédiat sous perfusion. Des personnes âgées arrivent aidées par leurs proches qui les conduisent vers la salle de consultation, où les infirmiers se démènent, sous les ordres des deux médecins de service, pour procéder aux injections, devant «calmer» les plus atteints.

La plupart des patients se plaignent de fièvre, de courbatures, de maux de tête, et autres symptômes caractéristiques de la grippe saisonnière. Selon un médecin, cette maladie virale ne présenterait aucun danger, pour la santé de jeunes patients. «Quelques jours de repos et un traitement pour soulager les symptômes sont suffisants, pour remettre sur pied le malade», dira-t-il. La plupart des malades, rencontrés dans la salle d’attente du PU, n’ont pas reçu le vaccin antigrippal.

Il est à signaler que les personnes du troisième âge, les malades chroniques adultes et enfants et les femmes enceintes ont, pour la plupart, été vaccinés, dès le début de l’automne. Pour les autres, il n’est pas trop tard pour se prémunir contre le virus. En effet, il y a encore des doses de vaccin antigrippal dans les établissements de santé, où il est administré gratuitement. Quant à ceux qui l’achèteraient en pharmacie, ils doivent savoir qu’il est remboursable par la sécurité sociale.

Cependant, il faut noter que «rien ne remplace la prévention». Il est recommandé, entre autres, le lavage fréquent des mains avec du savon liquide et l’utilisation de mouchoirs jetables. Il sera, cependant, difficile de refuser de serrer des mains ou d’échanger des bises avec des connaissances.

A. O. T.