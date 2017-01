Thadarthiw a fêté aussi Yennayer

Par DDK | Il ya 20 heures 47 minutes | 398 lecture(s)

Yennayer 2967, correspondant au 12 janvier, a été fêté dans de nombreuses localités de la commune de M’kira. Mais, sans doute, c'est ce programme tracé, pour la première fois, par l'association Thadarthiw (Mon village) d'Ath Messaoud qui a attiré avant-hier une grande foule. Au niveau de l'école Moussa Medjahed, qui a abrité ces activités, quatre salles de cours ont été réservées aux expositions. A l'intérieur de l'une d'elles, on retiendra cette exposition d'objets traditionnels, tels «El Maâoun» (La charrue), «Thagartilt» (tapis en doum) et bien d'autres articles ancestraux. Dans la deuxième salle, c'est toute la chronologie de Yennayer qui y a été exposée, ainsi que des coupures de journaux relatant cet événement. Dans la troisième salle, c'est une présentation de tous les plats traditionnels de la région, allant du couscous en passant par «lekhfaf» (beignets), «lemsemen», «thighrifin»... La quatrième salle, elle, a été réservée aux expositions de bijoux et de robes kabyles spécifiques à la région. Tout a commencé par cette intervention très suivie d'un sage du village qui a expliqué à l'assistance les origines de Yennayer et qui a, par ailleurs, donné presque un cours sur le calendrier agraire avec bien sûr des exemples au sujet du rapport l'homme et travail de la terre. Ensuite, la parole fut donnée au maire de M'Kira qui remerciera les organisateurs et les exposants tout en axant ses propos sur la sauvegarde des traditions et coutumes de la localité. Sur Data Show, c'est un documentaire sur la maison traditionnelle kabyle et tout ce qu'elle comporte comme annexes , d'Abahri Toufik, qui fut projeté. Cette projection a intéressé plus d'un, notamment les jeunes qui ne connaissaient presque rien du génie architectural de leurs ancêtres au sujet des constructions d'antan dont il ne reste presque plus rien aujourd'hui. De nombreuses associations, à l'exemple d'Imaânden, des Racines de Tahachat, d'Imlikechen, ont été invitées pour cette occasion fêtée dans une ambiance conviviale. D'ailleurs, ce fut un moment de concertation entre elles pour créer une coordination afin de travailler ensemble et de privilégier la solidarité citoyenne. Par ailleurs, des vieilles du villages ont déployé des poèmes anciens kabyles devant une salle archicomble, composée essentiellement de jeunes. Ce moment exceptionnel a été immortalisé par des prises de photos et de vidéos. C'est dire que le pari est réussi par "Thadarthiw" qui a promis de programmer d'autres événements comme celui-ci à l'avenir. Après la remise des diplômes d'honneur aux participants, l'ensemble a été convié à déguster les plats préparés pour cette occasion.

Amar Ouramdane