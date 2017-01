Les travaux de la chaussée s'éternisent

Par DDK | Il ya 20 heures 48 minutes | 332 lecture(s)

Les travaux de revêtement de la chaussée piétonne dans la ville de Fréha avancent à pas de tortue pour ne pas dire qu'ils s'éternisent. et au rythme où vont les choses, le scénario qui est à craindre va se réaliser inévitablement, à savoir des travaux qui vont s'étaler sur plusieurs années. Contacté il y a de cela plus de deux mois, Monsieur Salah Ahcène, adjoint au maire, a concédé que le problème réside entre la DUC (direction de l'urbanisme et de la construction) et l'entreprise réalisatrice des travaux. Depuis, la cadence n'a guère évolué et est même au point mort. Ce qui tracasse encore plus, c'est que le revêtement utilisé par l'APC est des plus basiques, à savoir une coulée de béton sur une grille métallique, un procédé très simple et de réalisation facile par rapport à d'autres. Ainsi, l'APC prend son temps et les piétons prennent la chaussée mal entretenue.

A. D.