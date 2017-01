«L’heure est au choix des projets»

Par DDK | Il ya 23 heures 2 minutes | 978 lecture(s)

La zone d’activité de Fréha attire de plus en plus d’investisseurs. Plusieurs dossiers de potentiels investisseurs ont été en effet enregistrés.

Avec une cinquantaine d’hectares et d’autres avantages qu’on ne trouve pas forcement ailleurs, cette zone reçoit les demandes des investisseurs d’une manière effrénée. Selon l’exécutif communal, l’heure est au choix des porteurs de projets. Pour M. Salah Ahcene, adjoint au maire, «l’emplacement de la ville de Fréha au cœur de la wilaya est un facteur important pour l’investissement. On est à 20mn de Tizi-Ouzou et à un demi-heure d’Azeffoun, la RN 12 est à quelques km. La RN12, la nouvelle route vers Ath Chafaa, dernièrement inscrite, va traverser la zone d’activités au milieu, ce sera un autre accès vers le port d’Azeffoun et celui de Bougie.» Les investisseurs qui cherchent des endroits où investir sont tous attirés par cette opportunité. Cependant, l’opposition des citoyens risque de freiner cet élan. Le même responsable avance aussi : «Les projets d’avenir pour cette région, à l’image de la ligne ferroviaire qui traversera notre commune et une centrale électrique au nord de la commune sont des atouts d’une grande importance pour booster l’investissement à Fréha. C’est pour cette raison que bien des porteurs de projets sont intéressés par cette zone qui promet énormément», affirme l’élu de MPA qui n’éloigne pas d’envisager d’autres sites qui pourraient servir d’assiettes pour l’implantation de projets à même de donner un coup de pousse pour le développement local de la région et qui vont certainement faire baisser le taux de chômage dans cette région. Selon quelques indiscrétions, il y aurait à Fréha un grand projet industriel qui va créer 2500 postes d’emploi au début pour finir avec 12 mille postes.

Djaffar Ouigra.