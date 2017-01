Les agents de l'ONA et de la voirie de l'APC à pied d'œuvre

Par DDK | Il ya 23 heures 1 minute | 534 lecture(s)

Les pluies qui continuent à tomber sans cesse depuis plus d'une semaine n'ont pas découragé aussi bien les agents de l'ONA que ceux de la voirie de l'APC à rester dans leurs parcs respectifs. Car, vêtus de leurs imperméables, ils n'arrêtent pas de déboucher tous les avaloirs au niveau de la route principale et en même temps dans les ruelles secondaires. "Pour cette année, nous n'avons eu aucun blocage de la circulation au centre-ville parce que nous avons pris nos dispositions avant l'arrivée des grandes pluies. Comme les services de la météo annoncent des pluies importantes, nous revenons sur les avaloirs du centre-ville et même ceux des autres ruelles pour éviter qu'ils ne soient obstrués par divers détritus. En tout cas, la situation est normale et aucun point noir ne nous a été signalé jusqu'à présent", nous déclare un agent de nettoyage de l'ONA que nous avons approché devant un avaloir à proximité dune supérette au niveau de la grand’ rue "Mohamed Miticihe". De leur côté, les ouvriers de la commune sillonnent la ville avec leurs brouettes et tout le matériel nécessaire afin de constater s'il n'y a pas un avaloir bouché qui empêcherait les eaux pluviales de couler. "Le point qui nous causait beaucoup de problème se trouve devant la bibliothèque communale. Mais, depuis novembre dernier, lorsque nous l'avons nettoyé, on ne voit plus de l'eau stagner à ce niveau. Tout de même, nous restons vigilants parce que le mauvais temps va persister encore quelques jours d'une part, et parce que, d'autre part, l'hiver, ce n'est pas encore fini", nous répond cet agent de la voirie communale. Le constat est le même sur notamment les RN 25, 30 et 68. La subdivision des travaux publics est sur le pied de guerre. Le camion de l'Unité de la Surveillance des Infrastructures Routières (Usir) de la STP est sur le qui-vive d'autant plus que ces services doivent s'occuper de suivre la situation en ces temps d'intempéries sur plus de 150 kilomètres sur ces routes nationales et les autres chemins de la daïra. D'ailleurs, pour le moment, tous les petits éboulements observés ici et là, notamment sur la RN25, sont dégagés car les engins de cette subdivision sont sur place dès les premières heures de la matinée. Aucune perturbation sur le réseau routier de ce versant sud de la wilaya n'a été signalée. Tout le monde suit avec attention l'évolution des conditions météorologiques d'autant plus qu'avec les BMS qui arrivent les uns après les autres, la vigilance est de mise.

Amar Ouramdane