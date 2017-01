L’APC s’en remet à la commission d’arbitrage

Par DDK | Il ya 23 heures 2 minutes | 475 lecture(s)

L’assemblée populaire communale d’Ain-Zaouïa, soucieuse d’en finir avec toutes les dégradations de son réseau routier, a saisi la commission d’arbitrage de la wilaya, pour lui soumettre des propositions d’aménagement et de revêtement des voies dégradées. Il est à noter que ces dégradations ont été causées par les travaux de réalisation des conduites d’AEP et de gaz, dont ont bénéficié plusieurs villages de la localité. «Actuellement, avec les fortes chutes de pluie et de neige, toutes les voies d’accès vers de nombreux villages sont embourbées du fait des dégradations causées par les travaux du raccordement aux réseaux d’AEP et de gaz», déclare le premier magistrat de ladite localité, en l’occurrence M. Marzouk Haddadi. Celui ci a précisé que les villages concernés sont Laaziv N’Cheikh, M’Hamed, Ait Salem, Ait Maamar, Izimmouchène, vers les zones éparses où se concentrent les nouvelles habitations, ainsi que Mechmel. «Il est clair que l’inscription du projet de réaménagement et du bitumage de ces voies dégradées dépendra des critères retenus et fixés par la commission d’arbitrage, tout en sachant que la somme à allouer pour cette année, compte tenu des restrictions budgétaires, ne devrait pas dépasser quinze millions de dinars, soit un milliard et demi de centimes», conclut notre interlocuteur.

Essaid Mouas