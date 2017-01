Des villages craignent l’isolement

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 748 lecture(s)

Même si la réalisation du projet du barrage d'Assif N'Tletta, à la rencontre des axes routiers (CW128 vers Boghni et la RN25 reliant Draâ El-Mizan à Tizi-Ouzou), n'est pas pour demain, les automobilistes commencent déjà à s'inquiéter, notamment les habitants d'Ighil El-Vir et d'autres villages de la région.

"Pour les autres villages, ils auront des échangeurs qui leur permettront de rallier la pénétrante vers l'autoroute Est-ouest, mais ce n'est pas notre cas", dira un membre du comité du village d'Iâllalen. D'ailleurs, ce problème a été discuté par les représentants dudit village avec le chef de daïra et le subdivisionnaire des travaux publics de Draâ El-Mizan. "Bon, on sait que normalement, il y a une déviation juste à partir de la sortie du chef-lieu communal, puis un viaduc au lieu-dit Amegdoul vers " La Casse". Mais, on ne voir rien venir", fera savoir le même représentant. "Effectivement le projet existe, mais je ne peux vous dire qui le prendra en charge. Est-ce la Direction des Travaux Publics ou l'Anbt?", répondra, de son coté, le responsable des travaux publics. Et de préciser: "en tout cas, on ne va pas enclaver toute une région". Quant au chef de daïra, il ira dans le même sens en rassurant qu'un tel ouvrage ne peut être gelé. "Cela ne pas veut dire que lorsqu'on parle de la rationalisation des dépenses publiques que même les projets vitaux pour la population seront annulés", précisera-t-il. En effet, en dépit de toutes ces assurances, les citoyens de tout ce versant souhaitent que ce projet soit lancé avant la réception du barrage d'eau, dont les délais ont été dépassé notamment à cause des oppositions des propriétaires terriens d'Ihidoussène. "L'idéal est que ce projet soit réalisé en parallèle avec l'exécution des travaux du barrage. Ainsi, dès la mise en service de ce dernier, l'évitement et le viaduc seront, eux aussi, opérationnels", estimera un usager de Boghni. Pour rappel, afin de permettre l'avancement des travaux du barrage du côté du CW128, une déviation a été inaugurée en présence du wali de Tizi-Ouzou en novembre dernier. D'ailleurs, les usagers de cet axe sont soulagés parce que cette voie est plus accessible et a plus de visibilité que le tronçon du CW128 fermé à la circulation depuis. En définitive, la région attend toujours son désenclavement total après la réalisation de cette pénétrante qui n'avance pas à la cadence voulue pour diverses raisons (terrain accidenté, multiples oppositions, non paiement à temps des entreprises réalisatrices du groupe ONE qui recourent souvent à leurs fonds pour payer leurs travailleurs,…).

Amar Ouramdane