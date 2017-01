L’appel du maire aux villageois de Taourirth

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 793 lecture(s)

Les habitants de la commune de Béni Ziki, relevant de la daïra de Bouzeguène, se plaignent du fait de devoir recourir, encore, à des moyens peu commodes, tels que les bonbonnes de gaz et le bois, pour faire face à la saison hivernale, notamment à la vague de froid qui sévit ces derniers jours dans le nord du pays. Pourtant, les habitants de ces communes devaient être les premiers bénéficiaires des opérations du raccordement au gaz naturel, tant la région, située à plus de 1400 m d’altitude, est connue pour ses froids sibériens et sa neige qui atteint, parfois, plus d’un mètre. Sauf que des oppositions ont entravé l’avancement des travaux de raccordement des foyers au gaz de ville. Ainsi, après avoir levé celles qui se sont manifestées à Tabouda Thakhlidjt, à Sahel, à Hidjeb où le maire d’Illoula a dû sacrifier deux terrains contre les parcelles agricoles, ou encore à Thakoucht, où il a été réalisé une déviation par crainte de toucher à la source d’Aghendjour, il reste encore celle du village Taourirth où il est exigé une déviation. «Des réunions se sont, alors, succédées à la daïra entre les deux parties, dans l’espoir de les lever, mais en vain», déplorera le maire de Béni Ziki. En effet, les citoyens du village Taourirth ne sont pas près de laisser la conduite de gaz traverser leur village, par peur, avancent-ils, de perdre leur source d’eau potable. Chose qui a été vite infirmée par les spécialistes, soutient le P/APC. Ces derniers ont, également, ajouté que la déviation, que les villageois de Thaourirth exigent, est impossible techniquement parlant. A noter que la commune de Béni Ziki a déjà bénéficié des travaux de la haute et basse pression, et la mise en service du gaz naturel devait avoir lieu en octobre dernier. «Je l’ai toujours dit et je ne cesserai de le répéter, nous aurions pu être les premiers à être alimentés en gaz de ville. Notre région, au relief accidenté, est située à plus de 1600m d’altitude. Aujourd’hui, on fait face aux oppositions des habitants du village Taourirth qui, eux, passent l’hiver au chaud. Ils exigent une déviation de la conduite par peur de perdre leur source d’eau potable. Or, les spécialistes confirment la faisabilité du projet tel qu’il a été programmé et soutiennent qu’il ne représente aucun danger pour leur source, mais…», déplorera, encore, le maire. «J’appelle ces gens, qui ont bénéficié du gaz de ville, à lever leurs oppositions pour permettre aux autres d’en finir avec la lourdeur, mais surtout la rareté des bonbonnes de gaz. Faisons confiance aux spécialistes !», appelle le P/APC.

Fatima Ameziane