Les jeunes réclament un stade

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 578 lecture(s)

Les jeunes d’Izarazen, dans la commune de Timizart, se plaignent de n’avoir ni stade ni même une aire de jeux. La frange juvénile des cinq villages de ce douar ne trouvent pas où dépenser leur énergie, faire du sport ou se divertir. Ils sont obligés de se déplacer jusqu’au stade communal, toujours en chantier, au village agricole ou à Abizar, à des kilomètres de leur village. Les jeunes de Nezla s’exaspèrent du fait que leur village possède un terrain qui pourrait être transformé en un stade dont profiterait toute la région. «Nous avions pourtant mis la pression sur le président de l’ancienne assemblée, afin qu’une fiche technique soit faite pour avoir le budget nécessaire pour réaliser le stade. Mais à ce jour rien. L’ancien exécutif a envoyé l’engin de l’APC pour deux jours, puis tout s’est arrêté. Avec les jeunes des autres villages, nous avons signé une pétition que nous avons donnée à l’actuel maire, mais jusqu’à maintenant, aucune nouvelle», dira avec amertume un jeune du village Nezla. Un habitant de Tazelmat nous confiera : «Boushel, Bouissi, Tighit, Tazelmat et Nezla pourraient tous profiter de ce stade, tant le terrain est proche de tous ces villages. Nos jeunes sont livrés à l’oisiveté, abandonnés aux tentations et vices. La région n’a pas bénéficié du moindre projet d’envergure, ceux-ci sont accordés vers les autres villages, nous on n’a rien». Nous avons approché le P/APC de Timizart qui nous dira : «En effet, un stade ferait le bonheur des jeunes de tous ces villages. S’il y a une assiette convenable, nous inscrirons la réalisation d’une aire de jeux, et pour quoi pas un stade à l’avenir». Les jeunes villageois nous diront tous leurs espoirs de voir cette énième promesse se concrétiser.

Djaffar Ouigra