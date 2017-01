La situation maîtrisée

Par DDK | 19 Janvier 2017 | 757 lecture(s)

La poudreuse a été accueillie avec gaieté et soulagement à Maâtkas, où le sol est recouvert de 10 à 20 cm de neige, cela dépend des villages, mais, le réseau routier a été libéré tôt dans la matinée d’hier. En effet, les routes, notamment les axes principaux, à savoir les CW 147, 2, 128 et 228, ont été rétablis à la circulation suite aux opérations de déneigement. Les chemins vicinaux ont été, également, rouverts à la circulation, un peu plus tard dans la matinée d’hier. Il convient de souligner qu’avec une altitude de 600m, les communes de la daïra de Maâtkas ne sont pas très touchées par cette tempête de neige et la situation demeurait globalement maitrisée hier. Pas de ruée, aussi, sur les magasins, car tous les produits de première nécessité sont disponibles à l’exception du lait subventionnée (en sachet). Même topo au niveau des stations services où le carburant est également disponible. Seul bémol à retenir, c’est cette coupure d’électricité qui a touché particulièrement les villages Ait-Ahmed, Ait-Zaim et toute la contrée d’El Bir. En somme, ce sont les paysans, notamment les oléiculteurs, qui se réjouissent le plus de cette neige très bénéfique pour leurs cultures.

C. A.