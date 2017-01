Les parents d’élèves inquiets

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 452 lecture(s)

Les retards accusés par les élèves des établissements scolaires de la région d’Aïn El Hammam inquiètent beaucoup les parents qui se demandent si les enseignants pourront rattraper le temps perdu durant les quelques mois qui nous éparent des examens. Les établissements scolaires, tous cycles confondus, n’ont pas ouvert leurs portes depuis une semaine. Lorsqu’on sait que les potaches n’ont pas mis les pieds en classe pendant trois semaines de vacances, entre les mois de décembre et de janvier, on peut sans risque de nous tromper, avancer que les enseignants auront du pain sur la planche pour terminer leur programme. Les examens de fin d’année n’attendent pas et ceux qui les préparent doivent redoubler d’efforts pour être prêts à les affronter. Dans cette optique, de nombreux parents d’élèves ont pris leurs dispositions depuis le début de l’année scolaire en payant des cours de soutien à leur progéniture. Ce qui amenuisera certainement le retard accumulé pour cause de vacances, de jours de fêtes, de verglas, de neige… Ceux qui dispensent des cours de soutien, en revanche n’ont pas chômé même pendant les vacances et même durant certains jours de neige. On aperçoit régulièrement des enfants se rendre dans ces écoles parallèles pour prendre des leçons supplémentaires. Ce qui donne du grain à moudre à leurs parents qui ont toujours défendu ce qu’ils appellent communément «les cours payants». Quant aux autres, ils n’ont que leurs enseignants de l’école publique pour les mettre à niveau. Ce qui nécessiterait, on s’en doute, beaucoup d’efforts de leur part. Mais, combien même ils auraient cette volonté, on se demande de quelle manière leurs enseignants s’y prendront. Les heures supplémentaires, en dehors des horaires officiels ne sont jamais les bienvenues pour les professeurs usés par la surcharge des classes et qui n’aspirent qu’à se reposer à la fin du travail. Par ailleurs, les enseignants seraient, le cas échéant, en droit d’exiger une rémunération pour ce travail fait en dehors des horaires dus. Ce qui est loin d’être évident dans la conjoncture actuelle. Par ailleurs, la neige annoncée pour le début de la semaine prochaine compliquera davantage la situation que d’aucuns jugent, déjà difficile. Il faut noter qu’à chaque fois qu’on évoque les retards pour diverses raisons, l’attention se focalise sur les candidats aux examens, oubliant les autres niveaux qui, d’année en année, accumulent des retards, lesquels à la longue, seront irrattrapables.

A. O. T.