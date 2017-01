Plusieurs victimes recensées

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 567 lecture(s)

Mercredi dernier en début de soirée, les éléments de la protection civile de l'unité de Tigzirt sont intervenus, après une explosion de gaz butane à l'intérieure de la cuisine d'un appartement dans un immeuble de la cité 192 logements. Un homme âgé de 25 ans a été sauvé. Brûlé au bras et au visage, il a été évacué à l'EPSP de Tigzirt. Beuacoup de dégâts matériels sont déplorés, notamment les portes et fenêtre de la cuisine. Le même jour, les éléments de la protection civile de l'unité de Beni Douala sont intervenus, au village Taguemount Azouz, pour l'évacuation d'une femme âgé de 46 ans, asphyxiée au monoxyde de carbone, vers la polyclinique de la daïra. Avant-hier, jeudi, les pompiers de l'unité principale de Tizi-Ouzou sont eux intervenus pour secourir 4 personnes, également asphyxiées au monoxyde de carbone. Il s'agit d'une femme de 41 ans et 3 enfants âgés de 6, 9 et 14 ans, à Annar Amellal. Les victimes ont été évacuées au CHU de Tizi-Ouzou. Toujours dans la journée de jeudi, les éléments de la protection civile de l'unité de Tizi-Gheniff sont intervenus, très tôt le matin, pour l'évacuation de 3 personnes, elles aussi asphyxiées au monoxyde de carbone. Il s'agit d'un homme âgé de 40 ans, d’une femme de 31 ans et d’un enfant de 5 ans qui ont été évacués vers la polyclinique.

Synthèse de A Bouziane.