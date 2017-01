Abla sans eau potable depuis 10 jours

Par DDK | 21 Janvier 2017 | 432 lecture(s)

Les habitants du village Abla, à 2 km à l'ouest du chef-lieu communal de Tadmaït, sont confrontés à une pénurie d'eau potable qui dure depuis une dizaine de jours. Les villageois que nous avons rencontrés sur les lieux ont affirmé qu’ils endurent un véritable calvaire et ils ne savent plus à quel saint se vouer, car l’eau potable se fait rare dans leurs robinets même en plein saison hivernale. «Cela fait des années que nous demandons aux autorités locales de trouver une solution définitive à ce calvaire, mais sans résultat, car à chaque fois, ils nous promettent de prendre en charge ce problème, puis plus rien», regrette Hamid Benalia, l'un des habitants de la région. «J’ai interpellé le P/APC de Tadmait pour qu’il prennent les mesures adéquates, mais en vain», a-t-il ajouté. À l'origine de cette préoccupante situation, une importante fuite qui s'est produite près de cette bourgade depuis plus de 25 jours au niveau de la conduite principale qui alimente cette localité, a-ton-appris de sources locales. La pénurie d'eau touche aussi les villageois d'Ichakalen, Ait Chelmoun et ceux de la cité Akbou dans la même commune, car selon les témoignages que nous avons recueillis sur place, l'eau ne coule dans leurs robinets qu’une fois tous les trois jours. De plus, le château d'eau qui a été réalisé au lieu-dit Ighil Amar, il y a trois ans de cela, n’est toujours pas mis en service. De ce fait, ils demandent aux services concernés d’intervenir en vue de remédier à cette situation lamentable qui n'a que trop duré.

Rachid A.