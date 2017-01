Le stade communal toujours sans gradins

Par DDK | Il ya 7 heures 9 minutes | 207 lecture(s)

Si le stade communal Chahid Mohamed Boumghar a bénéficié du gazon synthétique depuis des années, il reste toujours dépourvu de gradins.

Et la seule tribune existante ne peut contenir que quelques dizaines de spectateurs. La majorité ne trouve place que dans un terrain vague. "Le projet de réalisation d'une partie des gradins remonte à plus de quinze ans. Comme vous le voyez, une ébauche de gradins avait été initiée, puis elle a été abandonnée. Le projet en question est un ensemble de quelques poteaux et un mur de soutènement", dit un cadre sportif local en montrant ce projet à l'arrêt. "Ce stade n'a été homologué que difficilement juste après l'accession de l'ESDEM en Régionale 2. Nous souhaitons que les responsables du secteur jettent un coup œil à ce stade. C'est l'un des plus anciens terrains de la wilaya. Mais, malheureusement, il n'est pas pris en charge, comme il se doit", enchaîne la même personne. Pour notre interlocuteur, cette structure a tous les atouts pour devenir un grand stade, où pourront même être programmés des matchs de coupe d'Algérie. Effectivement, non seulement, il peut accueillir des gradins, mais un terrain pluridisciplinaire peut-être, aussi, réalisé dans la même enceinte. "Vous voyez cet espace. C'est un autre petit terrain qui peut y voir le jour", dira le même cadre sportif. Les responsables des deux clubs de football, à savoir l’Etoile de Draâ El-Mizan (honneur de wilaya) et l’Espérance de Draâ El-Mizan (Régionale 2), souhaitent que le ministre de la jeunesse et des sports, attendu prochainement dans la région pour inaugurer la salle omnisports et la piscine semi-olympique en cours de réalisation, rende visite au stade Chahid Mohamed Boumghar. "Nous savons que l'actuel ministre de la jeunesse et des sports est à l'écoute du mouvement sportif. Nous lui suggérerons toutes les variantes possibles, afin de prendre en charge ce stade comme il se doit", confie un membre de l'exécutif communal rencontré sur les lieux.

Amar Ouramdane