14 familles relogées

Ni les pluies diluviennes, ni encore le froid glacial de cette matinée d’avant-hier mardi n’ont dissuadé les autorités locales de Maâtkas d’être au rendez-vous, à 3H du matin, pour procéder au relogement de 14 familles résidant dans de vieilles maisonnettes, à la Cité de Souk El Khemis. Le chef de daïra, le président de l’APC et l’ensemble de l’exécutif communal, les éléments de la sûreté de daïra, de la gendarmerie nationale et de la protection civile, ainsi que des responsables de la SDC et de l’ADE ont été sur les lieux, pour participer à cette opération qui s’est déroulée dans de bonnes conditions, nonobstant les conditions climatiques des plus défavorables. Ainsi, de nombreux camions et bus ont été réquisitionnés pour le transport de ces familles et leurs effets vers l’immeuble flambant neuf, sis à Zlibou, à proximité du lycée «Amar Ladlani». Les familles étaient toutes aux anges, avant-hier, après des décennies de calvaire. Il y a lieu de rappeler que ce programme du RHP contenait à l’origine 24 logements, mais en raison d’une opposition, 10 logements n’ont pas pu être édifiés. Le manque du foncier public constitue un réel goulot d’étranglement, pour toute velléité d’urbanisation, et par ricochet de développement local à Maâtkas. Notons, enfin, qu’il existe encore des familles résidant dans ladite vieille cité, mais elles devront prendre leur mal en patience en attendant les futurs quotas. À signaler que celles d’entre elles disposant d’autres logements (habitat rural ou autres), n’ouvrent pas droit au RHP, comme le stipule les textes régissant le logement social sous toutes ses formes.

C. A.