Embouteillages sur la RN25 au Pont noir

Par DDK | Il ya 4 heures 27 minutes | 209 lecture(s)

Le mauvais temps qui a sévi ces derniers temps et les dégradations subies par la RN25 sur son tronçon allant du chemin communal vers Assif N'Tletta jusqu'au Pont noir a provoqué un mouvement de colère, avant-hier, chez les usagers de cet axe routier important. En effet, un embouteillage monstre s’est formé sur une distance de plus d'un kilomètre soit du chemin communal menant vers Iâllalen jusqu'à l'endroit où se tient le barrage fixe gendarmerie nationale-ANP. Fort heureusement, les gendarmes étaient là et ils ont réglé la circulation en dépit du désordre provoqué par les automobilistes." En plus des nids-de-poule apparus ici et là durant ces pluies abondantes, le problème est survenu depuis la mise en service de la déviation vers Boghni en octobre dernier. En tout cas, si vous allez à Tizi-Ouzou, il faut prendre vos précautions. Il faut, donc, que vous partiez de très bonne heure, sinon vous risquez de ne pas arriver à l'heure à votre travail ou de rater un rendez-vous quelconque. Quand vous arrivez à ce niveau, il faut prendre votre mal en patience. Les véhicules qui empruntaient le CW128 sont tous déviés vers la RN25 à cause de la réalisation du barrage d'Assif N'Tletta. Nous appelons aussi les services des travaux publics à restaurer cette partie endommagée par les pluies et le passage d'engins", fulminera ce transporteur assurant la ligne Ait Yahia Moussa- Draâ Ben Khedda. En plus de cela, ajoutera le même automobiliste, il faudra s'attendre encore à perdre une bonne heure au niveau du lieu-dit "La Casse" notamment aux heures de pointe. À ce niveau, à partir de quinze heures, voire parfois un peu avant, c'est l'anarchie au carrefour vers Tirmitine et vers Draâ Ben Khedda. D'ailleurs, à maintes reprises, les usagers de cette route ont exprimé leur colère mais jusqu'à présent, rien n'est encore réglé. "Le plus important est de délocaliser toutes ces casses-autos vers un autre endroit. Vous savez, quand quelqu'un vient chercher une pièce de rechange, soit il gare mal son véhicule, soit il lorgne de l'intérieur de son habitacle. Cela est à l'origine des embouteillages et il y a d'autres causes bien sûr. Il faudrait peut être toute une enquête pour savoir toutes les autres raisons qui sont à l'origine de ces blocages. Seul un barrage fixe permanent pourrait mettre un terme à cette situation qui empoisonne notre quotidien. À cause de ces embouteillages monstres, nombreux sont ceux qui ne rentrent chez eux qu'à une heure tardive de la nuit. Il ne faut pas oublier aussi les agressions qui commencent dès que l'étau se resserre sur les véhicules. D'ailleurs, il y a eu par le passé de nombreuses bagarres", nous expliquera ce conducteur d'un bus vers Boghni. C'est dire que la pénétrante vers l'autoroute Est-Ouest reste l'unique solution pour désenclaver toute la région.

Amar Ouramdane