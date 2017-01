Revoilà les inter-lycées

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

Sous l’égide de la direction de l’éducation de la wilaya, le musée du moudjahid de la ville des genêts a abrité, avant-hier, deux rencontres inter-lycées qui ont regroupé huit lycées de la daïra de Tizi-Ouzou.

Le premier groupe est composé d’élèves du lycée «Fadhma N’Soumer», «El Khansa», «Stambouli» et Technicum de la nouvelle ville. Quant au deuxième, il est composé d’élèves du lycée «Abane Ramdane», «Hamki Idir», «Amirouche» et «20 août 1956». Ce tour éliminatoire a mis en compétition toutes les daïras de la wilaya de Tizi-Ouzou afin d’élire un lycée qui représentera la wilaya au prochain inter-lycées 2017/2018 au niveau national. Pour ce rendez-vous, les élèves vont concourir dans 6 disciplines différentes. En plus d’une activité culturelle, 4 matières, à savoir l’arabe, tamazight, mathématiques et sciences sociales seront obligatoires et deux autres au choix. Les élèves devront choisir entre le français ou l’anglais, d’une part, et les sciences naturelles ou la physique, d’autre part. A l’issue de ladite rencontre d’avant-hier, les lycées «Technicum» de la nouvelle ville et «Abane Ramdane» se sont respectivement adjugés les premières places du premier et second groupes. En outre, la salle de conférence du musée, où s’est déroulée cette compétition scolaire, était pleine à craquer de lycéens venus encourager les candidats de leurs lycées respectifs. Excités par le contexte de la concurrence imposée par une telle rencontre, les organisateurs ont eu tout le mal du monde à faire comprendre à ces ‘’supporters’’ les règles du jeu et les ramener au calme. Même si les lycéens peuvent paraitre aux yeux de quelques-uns comme des éléments perturbateurs, en applaudissant leurs camarades d’une manière un peu exagérée, ou en taquinant les autres concurrents à la fin des réponses, le fait d’applaudir tous les élèves de tous les lycées lors des activités culturelles, qui ont entrecoupé les questions, montre à quel point ces élèves sont murs et solidaires entre eux. Ainsi, l’on a vu des lycéens tout heureux de partager un moment de joie et de divertissement par l’intermédiaire d’activités culturelles. Pour rappel, la wilaya de Tizi-Ouzou est classée première à l’échelle nationale dans l’inter-lycées radiophonique de 2017, avec une note 41/50. Lors de l’inter-lycées national télévisuel, elle sera représentée par le lycée de Makouda de l’année scolaire en cours.

Hocine Moula