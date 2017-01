Une commission de wilaya inspecte les écoles primaires

Par DDK | Il ya 14 minutes | 2 lecture(s)

Dans toutes les écoles primaires de la commune, le gaz naturel n'est pas encore arrivé. Ainsi, ces établissements sont chauffés au mazout. Mais, selon de nombreux directeurs de ces écoles, leur approvisionnement ne se fait pas à temps d'une part, et d'autre part, les quantités qui leur sont servies sont insuffisantes. "Parfois, on ne reçoit qu'un fût de 200 litres par trimestre. Comme vous savez, l'hiver de cette année est rude, donc, les chauffages doivent fonctionner toute la journée. Même quand il fait beau temps, il faut chauffer les classes notamment la matinée. C'est impossible de gérer un fût de 200 litres", nous confie l'un de ces chefs d'établissements. Pour en savoir plus sur la situation qui prévaut justement dans ces établissements, notamment en ces temps de grand froid, nous avons contacté un adjoint au maire, en la personne de M. Amar Méziani. "Effectivement, il y a quelques petits manques, mais, je vous assure que nous faisons d'énormes efforts pour mettre nos élèves à l'aise. D'ailleurs, nous avons même retenu un réparateur et un vitrier qui font le tour des seize écoles de notre commune. L'un répare les poêles à mazout présentant des pannes et l'autre remplace les vitres cassées. Pour le mazout, dès qu'on reçoit un appel d'un directeur, nous lui servons la quantité demandée", nous répond-il en premier lieu. Il nous apprend, par ailleurs, que mardi dernier, une commission spéciale composée de plusieurs membres, à leur tête un représentant direct du wali, a effectué un déplacement dans la localité. "Nous avons exprimé toutes nos préoccupations notamment l'alimentation en gaz naturel ainsi que, bien sûr, le remplacement des poêles à mazout par des appareils fonctionnant au gaz naturel. Ils nous ont bien écoutés et ils ont même promis de nous aider", nous confie-t-il. Concernant justement cette délégation, elle fait le tour de toutes les communes de la wilaya notamment pour venir en aide aux APC en cette période hivernale. Pour notre interlocuteur, leur APC est sans aucune ressource. Elle est l'une des plus pauvres de la toute la wilaya et souffre du manque de fiances pour mener comme il se doit cette mission. "En dépit de ce manque, nous faisons des sacrifices pour permettre à nos élèves de suivre normalement leurs études. Par exemple, concernant le transport scolaire, je peux vous assurer que nous sommes la seule municipalité où il est assuré à cent pour cent", conclut ce membre de l'exécutif communal.

Amar Ouramdane