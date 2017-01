Un nouveau directeur pour la BADR

Par DDK | Il ya 15 minutes | 2 lecture(s)

Vacant depuis près d’une année, le poste de directeur de l’agence de la BADR d’Ain El Hammam, vient d’être enfin pourvu. Ainsi, Monsieur Sahmi Mahmoud succède à M. Ben Azzoug Ahmed qui a fait valoir ses droits à la retraite. Le nouveau responsable, employé auparavant comme cadre à la banque d’Azazga, vient donc de combler un vide ressenti par la clientèle qui n’a cessé de se plaindre, ces derniers temps. En effet, certaines décisions importantes ne pouvaient être prises par des intérimaires. Le nouveau responsable doit s’atteler maintenant à faire face aux habituels problèmes rencontrés par la clientèle. Les sempiternelles chaînes humaines qui se forment, toujours, devant l’agence au moment du virement des retraites de France, sont entre autres, une question à laquelle il faudrait trouver une solution. «Ces personnes du troisième âge qui méritent considération et respect, choisissent toutes de venir à la même période pour effectuer des retraits d’argent. Ce qui engendre une pression sur le personnel et des désagréments aux concernés, qui se lèvent tôt pour attendre aux abords de l’organisme bancaire», nous apprend-on. Des réflexes nés des précédentes pénuries de fonds. Un problème qui fait maintenant partie du passé, nous dit-on. On nous assure que l’argent est disponible quotidiennement, en dinars ou en devises. Avant le 20 de chaque mois, jour du virement des pensions, les clients peuvent, à tout moment, entrer en possession de leur bien. Voilà qui devrait tempérer les ardeurs des clients qui devraient différer leur passage à la banque. À l’intérieur de l’organisme financier, on se rend compte que les guichets se vident un à un, suite au départ vers l’étranger, au Canada particulièrement, de plusieurs cadres, non remplacés jusqu’à maintenant. Les usagers attendent plus d’attention de la part des responsables de la BADR, l’unique banque locale qui gère les comptes des centaines, voire plus d’un millier de comptes de clients issus de toutes les daïrate de la région (Ouacifs, Ain El Hammam, Iferhounène, une partie de Mekla et autre).

A.O.T.