ça gronde contre l’ADE

Par DDK | Il ya 30 minutes | 16 lecture(s)

En dépit de maintes réclamations, le village Ait Saci, relevant de la commune d’Iferhounène, est privé d’eau potable depuis le 2 du mois courant à ce jour. Du moins c’est ce qu’a déclaré O Younès, membre actif du comité de ce village. Celui-ci, abordera, en nous remettant des copies, les différentes requêtes adressées aux responsables concernés, en premier lieu la Subdivision de l’Algérienne des Eaux de la daïra d’Iferhounène, chargée de la gestion et de la distribution de l’eau potable, dont la première requête, portant le sceau de cette agence, datait du 19 août 2015. Dans lesdites correspondances, les rédacteurs avaient exposé le problème des ruptures récurrentes d’eau, dont est victime ledit village. «Nos robinets, notamment en été, restent, parfois, à sec pendant une période dépassant les 3 mois», lit-on dans la requête. En outre M. Younès, dénonce «l’ADE d’Iferhounène, ainsi que les autorités locales qui ne se sont pas manifestées quant à la prise en charge de ces légitimes doléances» . S’en prenant à l’Algérienne des Eaux d’Iferhounène, notre interlocuteur, n’hésite pas à pointer du doigt ses responsables qu’il qualifie de «méprisants» à l’égard des villageois d’Ait Saci. «Sinon pourquoi on nous approvisionne pas en eau, en cette période hivernale au cours de laquelle de fortes précipitations et d’importantes chutes de neige ont été enregistrée ?», s’interroge-t-il. Et d’ajouter : «Depuis le 2 du mois en cours, aucune goutte d’eau n’a coulé de nos robinets, et ce, malgré des réservoirs pleins et les ruisseaux qui débordent suite aux dernières intempéries C’est une privation !», conclura-t-il, indigné.

Madjid A.