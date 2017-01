Le facteur ne passe plus dans les villages…

Par DDK | Il ya 30 minutes | 19 lecture(s)

Si, au début des années 80, des facteurs sillonnaient les hameaux et villages pour distribuer le courrier, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il faut dire qu’entre temps, des bureaux postaux ont été réalisés dans les grands villages à savoir Tafoughalt, Ath Attela et Tizra Aissa. Mais à la décennie noire, synonyme de terrorisme et d’insécurité tout a été remis en cause. Ainsi, par précautions, plusieurs postes ont été fermées. Présentement, seul celui de Tafoughalt a été rouvert. La direction d'Algérie-poste a restauré également celui de Tizra Aissa, mais, sous prétexte que «les conditions de sécurité ne sont pas encore réunies», il n'est pas encore remis en service en dépit des démarches entreprises par des représentants du village. "Nous avons demandé à maintes fois sa réouverture, mais on nous répond que la situation n'est pas encore stable", nous confie un habitant du village. Notre interlocuteur nous apprend que quasiment à tous les villages environnants on se plaint de la perte du courrier qui n’arrive pas souvent à son destinataire. "Quand quelqu'un se rend à l'agence postale d'Ait Yahia Moussa, il ramène le courrier et le dépose dans les épiceries. Nombreux après sont ceux qui ne récupèrent pas leurs lettres et parfois il s’agit même de plis extrêmement importants", nous fait savoir la même personne. Et de poursuivre: "qu’on nous affecte au moins un facteur en attendant la réouverture de la poste". A l'autre versant de la localité, ce sont les habitants d'Ath Attella, de Chérifi, d'Ivouhrène et bien d'autres qui attendent à leur tour la rouverture de leur bureau postal. "Il est fermé depuis plus d'une quinzaine d'années. En l'absence d'un gardien, il est devenu un lieu de regroupement pour les noctambules. Vraiment, il est entièrement dégradé. Pourtant, sa rénovation a été inscrite", se désole un riverain apparemment au fait des choses. Là aussi, le courrier n'arrive aux villageois que grâce à des bénévoles qui le déposent dans les cafés et autres magasins de cette grappe de villages.

Amar Ouramdane