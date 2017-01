L’APC charge la DTP !

Par DDK | Il ya 29 minutes | 15 lecture(s)

Le CW 2 reliant le chef-lieu de wilaya à la commune de Souk-El-Tennine, en passant par la région de Béni-Zmenzer est dans un état lamentable, pour tout simplement devenir impraticable dans bien des endroits et sur des tronçons suffisamment importants. De la banlieue immédiate de la ville de Tizi-Ouzou, c'est-à-dire des divers villages de Bouhinoun jusqu’au village d’Ait Izid représentant la limite territoriale entre la commune de Béni-Zmenzer avec celle de Souk-El-Tennine, ce chemin est «complètement délaissé par la DTP, malgré nos multiples interpellations», comme on nous a informés au niveau de l’APC. Le dernier revêtement dont a bénéficié ce chemin, qui ne remonte pas à très longtemps, pourtant, n’a pas tardé à se dégrader vu que les ouvrages nécessaires et les canalisations des eaux pluviales n’ont pas suivi. Ce qui semble avoir précipité aussi cette dégradation est l’éclatement dans d’innombrables endroits de la conduite de refoulement venant de Tassadort, desservant les régions de Béni-Zmenzer, Béni-Douala et Ait Abdelmoumen. Étant une conduite de grand débit, diamètre 600, les fuites qui en découlent sont très importantes et usent de plus en plus le goudron rapidement. En plus de l’état de ce chemin, cet état de fait représente aussi un danger pour les habitations et les familles à ses abords. «Lors des périodes à forte pluviométrie, conjuguées aux fuites de cette conduite, l’eau déborde et pénètre en grandes quantités dans la cours de ma maison. J’ai dû installer un système de drainage pour éviter une éventuelle inondation chez moi», témoigne, en effet, un citoyen dont l’habitation se situe au bord de ce chemin. Les récents travaux de contournement effectués pour dévier le passage de cette conduite du chef-lieu, Alma, ont un tant soit peu ralenti une plus grande dégradation de ce chemin à ce niveau. Mais cela n’empêche pas de constater son impraticabilité sur plusieurs longueurs. C’est le cas aussi au niveau de certains villages que le CW2 traverse, à l’instar de celui d’Ighil El Mal, où la conduite devient une vraie corvée pour les usagers.

Rabah A.